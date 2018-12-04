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НАТО подготовит единый ответ на эскалацию в Азовском море

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО планируют выработать единый ответ на агрессию РФ в Азовском море.

4-5 декабря в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой обсудят российскую агрессию в Азовском море, чтобы выработать единый ответ на нее, сообщил представитель Госдепартамента США.

По его словам, Америка очень тесно сотрудничала с НАТО и ЕС для того, чтобы выступить против агрессии РФ в Керченском проливе с единым ответом.

В США также ожидают, что европейские союзники будут прилагать больше усилий в противостоянии России.

– Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе, – сказал представитель Госдепартамента.

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Он добавил, что агрессия РФ в Керченском проливе была первым случаем, когда россияне открыто применили силу.

К слову, Россия нарушила решение ЕСПЧ и не предоставила Украине информацию о пленных моряках.

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