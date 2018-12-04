РФ не предоставила информацию о пленных украинских военных моряках.
Россия не предоставила информацию о здоровье и местонахождении пленных украинских военных моряков, чем нарушила постановление Европейского суда по правам человека.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире Свободы слова на ICTV.
– Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении (Украине. – Ред.) немедленной информации и сегодня истек последний срок, когда Россия должна была предоставить эту информацию… Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила, к сожалению, – сказал Порошенко.
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Также он сообщил о планах Украины подать иск в международный суд ООН против РФ из-за атаки в Керченском проливе.
Напомним, моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.
Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.