Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил решить проблему неравенства оплаты труда женщин и мужчин в Украине.

Об этом Владимир Гройсман заявил на Украинском женском конгрессе, передает пресс-служба Кабмина.

По его словам, женщины составляют пятую часть в действующем правительстве Украины, причем они демонстрируют точность, ответственность и высокое качество в своей работе.

– И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе, – отметил он.

Он также добавил, что проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений.

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Напомним, в Украине средняя зарплата выросла до 9218 грн.