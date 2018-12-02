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В Украине средняя зарплата выросла до 9218 грн

В октябре средняя зарплата в Украине выросла до 9218 грн, что на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года.

О росте средней зарплаты почти на четверть за год сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

По его словам, причиной является стабильный рост экономики Украины в течение одиннадцати кварталов.

Гройсман отметил, что в таких условиях создается больше рабочих мест, возникает конкуренция между работодателями, и как следствие – “появляется потребность в профессионалах, которым готовы платить достойную зарплату”.

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Напомним в августе 2018 года по сравнению с августом 2017-го средняя зарплата увеличилась на 15,7%.

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