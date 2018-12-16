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Варфоломей подтвердил, что томос вручат на Сочельник – Порошенко

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что новосозданной Православной церкви Украины вручат томос 6 января 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

В Константинополе еще раз подтвердили, что датой вручения новосозданной Православной церкви Украины томоса об автокефалии выбрано 6 января 2019 года, пишет Интерфакс-Украина.

– Томос, и только что мне это его святейшество (патриарх Варфоломей. – Ред.) подтвердил, торжественно будет вручен на наш Сочельник.

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Как известно, томос об автокефалии вручат митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, которого выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви.

 

 

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