Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что новосозданной Православной церкви Украины вручат томос 6 января 2019 года.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.
В Константинополе еще раз подтвердили, что датой вручения новосозданной Православной церкви Украины томоса об автокефалии выбрано 6 января 2019 года, пишет Интерфакс-Украина.
– Томос, и только что мне это его святейшество (патриарх Варфоломей. – Ред.) подтвердил, торжественно будет вручен на наш Сочельник.
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Как известно, томос об автокефалии вручат митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, которого выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви.
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