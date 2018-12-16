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Объединенная Украинская церковь: Епифаний проводит первую литургию

В Михайловском Златоверхом соборе Киева проходит первая литургия главы объединенной украинской церкви митрополита Епифания.

Первая литургия предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины Епифания проходит с 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева, сообщает Радио Свобода.

Официальный титул предстоятеля церкви – Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, а официальное название церкви – Православная Церковь Украины или УПЦ.

Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Видео: Радіо Свобода

Фотоvidomosti.kiev.ua

 

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