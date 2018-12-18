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Факти / Україна / Коли Порошенко планує підписати закон про розширення списку УБД/

Когда Порошенко планирует подписать закон о расширении списка УБД

Президент Петр Порошенко заявил, что до конца 18 декабря намерен подписать закон о расширении УБД.

Президент Петр Порошенко во время встречи со студентами в Тернополе заявил, что до конца дня хочет подписать закон о расширении статуса участников боевых действий на воинов армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке.

– У меня есть приятная новость. Уже сегодня я подпишу одобренный Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в ХХ веке присвоен статус участников боевых действий, – сказал Порошенко.

Согласно принятому Верховной Радой закону участниками боевых действий признаются воины УПА, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и не совершали преступлений против мира и человечества.

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Кроме того, признавать участниками боевых действий будут и воинов Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца Полесская Сечь, УНРА, вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Закон вступит в действие спустя три месяца после публикации.

К слову, в Минобороны приняли решение сократить часть воинских должностей.

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