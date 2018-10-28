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Украинские воины пробежали Марафон Морской пехоты в США

В Вашингтоне украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43-го Марафона Морской пехоты США.

Так, четыре украинца преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км, сообщает Укринформ.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию – неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон – возле Пентагона в Арлингтоне.

Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

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Вместе с сопровождением украинцы получили 12 медалей.

– И эти медали – это отличие мужества, силы и героизма наших военных, несмотря на тяжелые ранения не потеряли силы духа, не сломались. Они – пример для каждого из нас. Гордимся вами, – пишет президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

У Вашингтоні українська команда з 8 ветеранів бойових дій взяла участь у 43-му марафоні Морської піхоти СШАСпівробітники Посольства та українська громада традиційно прийшли на марафон, щоб підтримати та повболівати за українських героїв.Вже втретє представляючи Україну на одній з найбільших військово-спортивних подій США, наші воїни подолали 10 та 42 км забігу, виборовши 8 медалей.Серед учасників:• Попов Руслан Олегович, ветеран, дистанція 42 км;• Ушарук Богдан Миколайович, ветеран, дистанція 42;• Попруженко Олександр Сергійович, ветеран, дистанція 42 км, втратив зір;• Дарморос Олександр Леонтійович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція 10 км, має ампутацію та втратив зір;• Чайка Павло Миколайович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція, 42 км;• Бондарчук Андрій Анатолійович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;• Полтавець Дмитро В’ячеславович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;• Козловський Юрій Володимирович, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, дистанція 10 км, має ампутацію нижньої кінцівки.У 43-му марафоні Морської піхоти США також взяли участь 2 співробітника Посольства України.Результати та нагороди не є головною метою міжнародного спортивного заходу, головна мета – це реабілітація учасників бойових дій та спілкування між ветеранами різних країн. Як зазначили самі ветерани, своєю участю кожен член української команди хоче довести, що й після бойових дій готовий представляти Україну на міжнародних спортивних майданчиках та, не дивлячись на травми та поранення, показувати достойні результати.

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Неділя, 28 жовтня 2018 р.

Напомним, украинские спортсмены завоевали еще две медали на финальном этапе международных соревнованиях Игры непокоренных.

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