У Вашингтоні українська команда з 8 ветеранів бойових дій взяла участь у 43-му марафоні Морської піхоти СШАСпівробітники Посольства та українська громада традиційно прийшли на марафон, щоб підтримати та повболівати за українських героїв.Вже втретє представляючи Україну на одній з найбільших військово-спортивних подій США, наші воїни подолали 10 та 42 км забігу, виборовши 8 медалей.Серед учасників:• Попов Руслан Олегович, ветеран, дистанція 42 км;• Ушарук Богдан Миколайович, ветеран, дистанція 42;• Попруженко Олександр Сергійович, ветеран, дистанція 42 км, втратив зір;• Дарморос Олександр Леонтійович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція 10 км, має ампутацію та втратив зір;• Чайка Павло Миколайович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція, 42 км;• Бондарчук Андрій Анатолійович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;• Полтавець Дмитро В’ячеславович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;• Козловський Юрій Володимирович, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, дистанція 10 км, має ампутацію нижньої кінцівки.У 43-му марафоні Морської піхоти США також взяли участь 2 співробітника Посольства України.Результати та нагороди не є головною метою міжнародного спортивного заходу, головна мета – це реабілітація учасників бойових дій та спілкування між ветеранами різних країн. Як зазначили самі ветерани, своєю участю кожен член української команди хоче довести, що й після бойових дій готовий представляти Україну на міжнародних спортивних майданчиках та, не дивлячись на травми та поранення, показувати достойні результати.

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Неділя, 28 жовтня 2018 р.