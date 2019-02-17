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Индексация пенсий: как и для кого вырастут выплаты

Автоматическая индексация пенсий с 1 марта гарантирует повышение выплат всем пенсионерам, без исключений.

Индексация пенсий: как и для кого вырастут выплаты

О механизме индексации пенсий рассказал министр социальной политики Андрей Рева в комментарии Обозревателю.

По его словам, в 2019-2020 гг. будут учитываться показатели инфляции в размере 50% годовой инфляции, а также рост средней зарплаты за предыдущий год – тоже в размере 50%.

– Условно говоря, если инфляция была 9,8% за прошлый год, значит 4,9%. Если 25% был рост средней зарплаты, половина – это 12,5%. То есть 17,4% роста, – пояснил Рева.

Министр рассказал, что базовый расчет пенсий за 2014-2016 годы составил 3764 грн, который умножался на коэффициенты трудового стажа и заработка, а теперь этот базовый показатель будет умножен на 1,174.

Рева заверил, что именно этот механизм индексации позволит повысить пенсии людям, у которых большой стаж, но маленькая зарплата в СССР.

Читайте: Субсидии деньгами будут выплачивать вместе с пенсиями – Рева

Напомним, доставлять пенсии населению в 2019 году будет Укрпочта.

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