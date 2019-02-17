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Індексація пенсій: як і для кого зростуть виплати

Автоматична індексація пенсій з 1 березня гарантує підвищення виплат усім пенсіонерам, без винятків.

Індексація пенсій: як і для кого зростуть виплати

Про механізм індексації пенсій розповів міністр соціальної політики Андрій Рева у коментарі Обозревателю.

За його словами, у 2019-2020 рр. будуть враховуватися показники інфляції в розмірі 50% річної інфляції, а також зростання середньої зарплати за попередній рік – теж у розмірі 50%.

– Умовно кажучи, якщо інфляція була 9,8% за минулий рік, значить 4,9%. Якщо 25% було зростання середньої зарплати, половина – це 12,5%. Тобто 17,4% зростання, – пояснив Рева.

Міністр розповів, що базовий розрахунок пенсій за 2014-2016 роки становив 3764 грн, який множився на коефіцієнти трудового стажу і заробітку, а тепер цей базовий показник буде помножено на 1,174.

Рева запевнив, що саме цей механізм індексації дозволить підвищити пенсії людям, у яких був великий стаж, але маленька зарплата в СРСР.

Читайте: Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Нагадаємо, доставляти пенсії населенню у 2019 році буде Укрпошта.

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