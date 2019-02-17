Москва заявила, что не хочет вести переговоры по Донбассу во время президентских виборов, рассказал Курт Волкер.

Встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова не может состояться из-за нежелания российской стороны.

Об этом заявил Волкер уточнив, что Москва выступает против каких-либо действий, направленных на прекращение войны на Донбассе, пока в Украине проходит президентская кампания, пишет Интерфакс-Украина.

При этом спецпред США в очередной раз поддержал важность минских соглашений. По его словам, в том, что “они никогда не работали хорошо”, виновна Россия, которая отказалась их имплементировать.

Читайте: Международная миссия возле Керченского пролива – Волкер назвал препятствия

Волкер напомнил, что боевики на Донбассе, которых контролирует Кремль, сорвали все перемирия, которые были объявлены сторонами конфликта.

К слову, Волкер посоветовал Киеву не отказываться от российских наблюдателей на президентских выборах.

Фото: Valentyn Leshchymenko