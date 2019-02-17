Москва заявила, що не хоче вести переговори щодо Донбасу під час президентських виборів, розповів Курт Волкер.

Зустріч спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова не може відбутися через небажання російської сторони.

Про це заявив Волкер уточнивши, що Москва виступає проти будь-яких дій, спрямованих на припинення війни на Донбасі, поки в Україні триває президентська кампанія, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому спецпред США в черговий раз підтримав важливість мінських угод. За його словами, в тому, що “вони ніколи не працювали добре”, винна Росія, яка відмовилася їх імплементувати.

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Волкер нагадав, що бойовики на Донбасі, яких контролює Кремль, зірвали усі перемир’я, які були оголошені сторонами конфлікту.

До слова, Волкер порадив Києву не відмовлятися від російських спостерігачів на президентських виборах.

Фото: Valentyn Leshchymenko