Запланированный на июнь 2019 ввод в эксплуатацию крупнейшего в Украине перегрузочного речного терминала компании НИБУЛОН в Терновке Вольнянского района является одним из самых ожидаемых инвестиционных проектов Запорожской области.

Об этом в ходе заседания Совета регионального развития при участии президента Украины Петра Порошенко, где были представлены ключевые инвестпроекты региона, заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Компания НИБУЛОН начала строительство терминала в октябре 2018 года. Торжественный старт строительству объекта был дан генеральным директором ООО СП НИБУЛОН Алексеем Вадатурским и Константином Брылем в рамках III Международного форума интеграции и Кооперации InCoForum 2018 во время прямого включения с места закладки – забивания символической первой сваи нового мощного перегрузочного терминала.

Объект в с. Терновка Вольнянского района станет третьим предприятием НИБУЛОНа в Запорожье. Сумма инвестиций в строительство в Терновке составляет $23 млн.









В Запорожской области построят крупнейший в Украине речной терминал НИБУЛОНа / 2 фотографии

Открывая заседание Совета регионального развития в Запорожье в среду, Петр Порошенко подчеркнул, что сотрудничество НИБУЛОНа с местной властью является примером того, как необходимо выстраивать отношения с инвесторами, в том числе иностранными.

– Это признак кардинальных изменений восприятия инвестора. Его воспринимают не как дойную корову, которую надо меньше кормить и больше доить, а воспринимают как лакмусовую бумажку, по которой понятно, все ли хорошо у нас с инвестиционным климатом, – отметил президент.

Он подчеркнул, что благодаря НИБУЛОНу и его проектам, не только будут создаваться дополнительные рабочие места на терминалах компании, но и будет расти в целом конкурентоспособность аграрной продукции региона.

В частности, дополнительные места и поступления в бюджеты получат объединенные территориальные громады в сельской местности. Глава государства также подчеркнул важность ряда реализованных проектов в рамках социального партнерства, которые измеряют десятками миллионов гривен только в Запорожской области.

– Завершение строительства крупнейшего в Украине речного перегрузочного терминала НИБУЛОНа – среди самых ожидаемых событий 2019 году в нашей области. Это улучшит логистику региона, разгрузит наши дороги и оживит экономику. Местный бюджет ежегодно будет пополняться за счет уплаченных налогов более чем 5 млн грн, – добавил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

В свою очередь, гендиректор ООО СП НИБУЛОН, герой Украины Алексей Вадатурский подчеркнул, что Запорожская область является образцом инвестиционной привлекательности в части отношения депутатов к проектам, которые способствуют процветанию региона.

– Мы за год от идеи до производства реализовали этот инвестиционный проект, я им очень благодарен за такую ​​поддержку. И сегодня Запорожская область – единственная в Украине, где будет 3 сверхсовременных перегрузочных терминала на Днепре. А это значит огромные сокращения, около 4 млрд гривен расходов на автомобильные дороги. Мы добились того, чтобы каждый аграрий в Запорожской области смог быть участником внешнеэкономической деятельности Украины, – отметил Вадатурский.

В ходе форума гендиректор НИБУЛОН провел для собравшихся виртуальную экскурсию по строительной площадке – благодаря прямому включению участники заседания во главе с президентом убедились в быстрых темпах строительства, которое ведется несмотря на погодные условия и холодное время года.

Сейчас на строительной площадке возводят стены административного корпуса, столовой, трансформаторной станции, а также завозят почву и песок для выравнивания и планирования всей территории, продолжается строительство причалов и фундаментов под автомобилеразгрузчики, рабочей башни и подземной переходной галереи.

По словам Вадатурского, на строительстве будет работать 1,5 тыс. строителей из 70 подрядных организаций практически со всей Украины, заказами будут загружены 5-6 заводов железобетонных конструкций Днепропетровской и Запорожской областей, ведь длина свай, которые будут забиты, составляет около 105 км. С объекта будет вывезено около миллиона тонн кубометров грунта.

Гендиректор НИБУЛОН подчеркнул, что благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта по возрождению речных перевозок по Днепру и Южному Бугу, а также благодаря строительству сети речных перегрузочных терминалов, в которые совокупно инвестировано более $2 млрд, компания фактически самостоятельно смогла переформатировать карту аграрной логистики.

Ведь там, где работают терминалы НИБУЛОНа, грузовики с урожаем преодолевают гораздо меньшие расстояния, снижая нагрузку на дороги и мосты.

Он также напомнил о ключевых достижениях компании за последние 4 года, в частности, о том, что НИБУЛОН за это время построил 35 судов собственного флота, которые ходят под украинским флагом и изготовлены из украинского металла.

– Я горжусь тем, что у нас на каждое рабочее место в судоходной компании есть 4 претендента, а всего в очереди 1,6 тыс. человек. От нас люди не уезжают заграницу, наоборот – люди хотят к нам устроиться. На судостроительном заводе у нас в очереди 9 тыс. человек и мы каждый год создаем 400-500 рабочих мест. Также мы провели дноуглубление 134 км Южного Буга. Это наш конкретный вклад в развитие инфраструктуры Украины, – отметил Вадатурский.

– В наших планах перевезти по Днепру 4 млн тонн грузов, а это – экономия для ремонта автодорог в размере 4 млрд грн. И мы продолжаем строить флот. У нас речным транспортом будет перемещаться 60% грузов по Украине.

Мы на своем конкретном примере показали, что перевозки сельхозпродукции переводим на речной транспорт, и таким образом мы разгружаем автомобильные дороги, – подчеркивает Алексей Вадатурский.

Напомним, что первое подразделение на территории Запорожской области – филиал Каменка-Днепровская – НИБУЛОН построил еще в 2010 году. В июне 2017 года в присутствии Владимир Гройсмана, представителей международных финансовых учреждений и послов разных стран компания торжественно ввела в эксплуатацию перегрузочный терминал филиала Хортица в с. Беленькое Запорожского района.