Заплановане на червень 2019 року введення в експлуатацію найбільшого в Україні перевантажувального річкового терміналу компанії НІБУЛОН у Тернівці Вільнянського району є одним із найбільш очікуваних інвестиційних проектів Запорізької області.

Про це в ході засідання Ради регіонального розвитку за участі президента України Петра Порошенка, де були представлені ключові інвестпроекти регіону, заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль.

Компанія НІБУЛОН розпочала будівництво терміналу у жовтні 2018 року. Урочистий старт будівництва об’єкта був даний генеральним директором ТОВ СП НІБУЛОН Олексієм Вадатурським і Костянтином Брилем в рамках ІІІ Міжнародного форуму Інтеграції та Кооперації InCoForum 2018 під час прямого включенням з місця закладки – забиття символічної першої палі нового потужного перевантажувального термінала.

Об’єкт у с. Тернівка Вільнянського району стане третім підприємством НІБУЛОНа на Запоріжжі. Сума інвестицій у будівництво в Тернівці складає $23 млн.









В Запорізькій області зведуть найбільший в Україні річковий термінал НІБУЛОНа / 2 фотографии

Відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку у Запоріжжі в середу, Петро Порошенко підкреслив, що співпраця НІБУЛОНа із місцевою владою є прикладом того, як необхідно вибудовувати стосунки із інвесторами, в тому числі іноземними.

– Це є ознака кардинальних змін сприйняття інвестора. Його сприймають не як дійну корову, яку треба менше годувати і більше доїти, а сприймають як лакмусовий папірець, чи все добре у нас з інвестиційним кліматом, – відзначив президент.

Він підкреслив, що завдяки НІБУЛОН і його проектам, не лише будуть створюватися додаткові робочі місця на терміналах компанії, але й зростатиме в цілому конкурентоздатність аграрної продукції регіону.

Зокрема, додаткові місця і надходження в бюджети отримають об’єднані територіальні громади в сільській місцевості. Глава держави також підкреслив важливість низки реалізованих проектів в рамках соціального партнерства, яка вимірюється десятками мільйонів гривень лише в Запорізькій області.

– Завершення будівництва найбільшого в Україні річкового перевантажного терміналу НІБУЛОНа – серед найочікуваніших подій 2019 року в нашій області. Це поліпшить логістику регіону, розвантажить наші дороги та пожвавить економіку. Місцевий бюджет щороку поповниться на рахунок сплачених податків на понад 5 млн грн, – додав голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

У свою чергу, гендиректор ТОВ СП НІБУЛОН, герой України Олексій Вадатурський підкреслив, що Запорізька область є зразком інвестиційної привабливості у частині ставлення депутатів до проектів, які сприяють процвітанню регіону.

– Ми за рік від ідеї до провадження реалізували цей інвестиційний проект, я їм дуже дякую за таку підтримку. І сьогодні Запорізька область єдина в Україні, де буде 3 надсучасних перевантажувальних термінали на Дніпрі. А це значить шалені скорочення, близько 4 млрд грн витрат на автомобільні шляхи. Ми досягли того, аби кожен аграрій в Запорізькій області міг бути учасником зовнішньоекономічної діяльності України, – відзначив Вадатурський.

У ході форуму гендиректор НІБУЛОНа провів для присутніх віртуальну екскурсію будівельним майданчиком – завдяки прямому включенню учасники засідання на чолі з президентом переконалися в швидких темпах будівництва, яке ведеться попри погодні умови та холодну пору року.

Наразі на будівельному майданчику зводять стіни адміністративного корпусу, їдальні, трансформаторної станції, а також завозять ґрунт та пісок для вирівнювання та планування всієї території, триває будівництво причалів і фундаментів під автомобілерозвантажувач, робочої вежі та підземної перехідної галереї.

За словами Вадатурського, на будівництві буде працювати 1,5 тис. будівельників з 70 підрядних організацій практично зі всієї України, замовленнями будуть завантажені 5-6 заводів залізобетонних конструкцій Дніпропетровської та Запорізької областей, адже довжина паль, які буде забито, становить близько 105 км. З об’єкту буде вивезено близько мільйона тонн кубометрів ґрунту.

Гендиректор НІБУЛОН підкреслив, що завдяки реалізації масштабного інвестиційного проекту із відродження річкових перевезень Дніпром та Південним Бугом, а також завдяки будівництву мережі річкових перевантажувальних терміналів, у які сукупно інвестовано понад $2 млрд, компанія фактично самотужки змогла переформатувати карту аграрної логістики.

Адже там, де працюють термінали НІБУЛОН, вантажівки із врожаєм долають набагато менші відстані, зменшуючи навантаження на дороги і мости.

Він також нагадав про ключові досягнення компанії за останні 4 роки, зокрема, що НІБУЛОН за цей час побудував 35 суден власного флоту, які ходять під українським прапором і виготовлені з українського металу.

– Я пишаюсь тим, що у нас на кожне робоче місце в судноплавній компанії є 4 претендента, а всього в черзі 1,6 тис. людей. Від нас люди не від’їжджають закордон, навпаки – люди хочуть до нас влаштуватися. На суднобудівному заводі у нас в черзі 9 тис. людей і ми кожен рік створюємо 400-500 робочих місць. Також ми провели днопоглиблення 134 км Південного Бугу. Це наш конкретний вклад в розвиток інфраструктури України, – відзначив Вадатурський.

– У наших планах перевезти по Дніпру 4 млн тонн вантажів, а це – економія для ремонту автодоріг у розмірі 4 млрд грн. І ми продовжуємо будувати флот. У нас річковим транспортом буде переміщатися 60% вантажів по Україні.

Ми на своєму конкретному прикладі показали, що перевезення сільгосппродукції переводимо на річковий транспорт, і таким чином ми розвантажуємо автомобільні дороги, – підкреслює Олексій Вадатурський.

Нагадаємо, що перший підрозділ на території Запорізької області – філію Кам’янка-Дніпровська – НІБУЛОН побудував ще у 2010 році. У червні 2017 року в присутності Володимира Гройсмана, представників міжнародних фінансових установ та послів різних країн компанія урочисто ввела в експлуатацію перевантажувальний термінал філії Хортиця у с. Біленьке Запорізького району.