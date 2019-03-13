PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

$250 млн! Пентагон инициировал помощь Украине

В оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрена помощь Украине в размере $ 250 млн.

$250 млн! Пентагон инициировал помощь Украине

В проекте оборонного бюджета США предполагается помощь Украине в размере $250 млн на поддержку Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины.

– В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, – заявили в посольстве Украины в США.

Читайте: В США одобрили законопроект о непризнании Крыма частью РФ

Ранее Факты ICTV писали, США продлили санкции против Венесуэлы, которые ввели еще в 2015 году.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка