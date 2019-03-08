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В США одобрили законопроект о непризнании Крыма частью РФ

В Палате представителей Конгресса США одобрили законопроект, который запрещает признавать Крым частью России.

Конгрес США

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект О непризнании аннексии Крыма, в котором американскому правительству запрещается называть полуостров частью РФ.

В документе говорится о том, что политика США должна быть направлена на непризнание российского суверенитета над Крымом.

Согласно законопроекту, ни у одного федерального департамента не будет возможности предпринимать действия, которые связаны с признанием Крыма частью России.

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Право игнорировать этот закон будет только у президента США, если он решит, что это необходимо в целях нацбезопасности.

Теперь законопроект должна одобрить еще одна Палата Конгресса и президент Соединенных Штатов.

К слову, США продлили санкции против Венесуэлы, которые ввели еще в 2015 году.

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