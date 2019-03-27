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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Макар Пасенюк, ICU: Будущее – за альтернативной энергетикой

Управляющий партнер ICU Макар Пасенюк прокомментировал введение в эксплуатацию солнечной электростанции на территории села Паньковцы.

Макар Пасенюк, ICU: Будущее – за альтернативной энергетикой

На прошлой неделе в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на территории села Пановцы введена в эксплуатацию  вторая по мощности в Украине солнечная электростанция (СЭС) – Каменец-Подольская.

Инвесторами проекта  выступили группа ICU и американский фонд VR Capital Group. Общий объем инвестиций составил около $55 млн.

СЭС Каменец-Подольская является одним из крупнейших объектов прямых иностранных инвестиций в Украине и будет содействовать переходу страны к возобновляемым источникам энергии. В том числе, выполнению обязательств Украины по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

Предполагается, что СЭС на территории села Пановцы будет генерировать 68 ГВт чистой электроэнергии в год, что снизит выбросы СО2 на 67 тыс. тонн ежегодно.

Станция введена в эксплуатацию компанией Подольскэнерго, которая создала на станции 45 новых рабочих мест и ежегодно будет уплачивать 2,6 млн грн в бюджет местной общины в качестве арендных платежей за пользование земельным участком.

– ICU уже некоторое время рассматривает возможности инвестирования в реальный сектор в свете определенных тенденций на финансовых рынках. Кроме этого, мы верим, что будущее за альтернативной энергетикой.

Сформированные в Украине условия для привлечения инвестиций в зеленую энергетику – это, по моему мнению, самый успешный проект по созданию масштабного инвестиционного продукта на уровне государства, – прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Известно, что группа ICU также рассчитывает до конца года запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологии.

 – Нам кажется, что это правильная стратегия, поскольку в Украине на сегодня 65% электроэнергии генерируется с использованием импортных ресурсов – угля, газа, ядерного топлива. Развитие независимой энергогенерации позволит сделать страну более устойчивой и в среднесрочной перспективе сократить платежный дефицит, – считает Макар Пасенюк.

VR Capital Group Ltd., действующая через свои основные дочерние компании, включая VR Advisory Services Ltd. (все вместе – VR Capital Group), является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более $4,5 млрд.

Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами.

Читайте: Макар Пасенюк подвел итоги работы ICU по управлению активами в 2018 году

Группа ICU, основанная в 2006 году специалистами из ING, является лидером по управлению активами в Украине, ее портфель превышает $500 млн. Владельцем группы является ее топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Напомним, група ICU провела в Давосе панельную дискуссию об искусственном интеллекте.

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