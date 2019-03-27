Керуючий партнер ICU Макар Пасенюк прокоментував введення в експлуатацію сонячної електростанції на території села Паньківці.

Минулого тижня в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області на території села Панівці було введено в експлуатацію другу за потужністю в Україні сонячну електростанцію (СЕС) – Кам’янець-Подільська.

Інвесторами проекту виступили група ICU і американський фонд VR Capital Group. Загальний обсяг інвестицій склав близько $55 млн.

СЕС Кам’янець-Подільська є одним з найбільших об’єктів прямих іноземних інвестицій в Україні та сприятиме переходу країни до поновлюваних джерел енергії. В тому числі, виконанню зобов’язань України зі скорочення викидів парникових газів не менш, ніж на 40% до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року відповідно до Паризької угоди 2015 року.

Передбачається, що СЕС на території села Панівці буде генерувати 68 ГВт чистої електроенергії в рік, що знизить викиди СО2 на 67 тис. тонн щорічно. Станція введена в експлуатацію компанією Подільскенерго, яка створила на станції 45 нових робочих місць і щорічно буде сплачувати 2,6 млн грн до бюджету місцевої громади в якості орендних платежів за користування земельною ділянкою.

– ICU вже деякий час розглядає можливості інвестування в реальний сектор в світлі певних тенденцій на фінансових ринках. Окрім цього, ми віримо, що майбутнє за альтернативною енергетикою. Сформовані в Україні умови для залучення інвестицій в зелену енергетику – це, на мою думку, найуспішніший проект зі створення масштабного інвестиційного продукту на рівні держави, – прокоментував Макар Пасенюк, керуючий партнер групи ICU.

Відомо, що група ICU також розраховує до кінця року запустити в Житомирі найбільший в Україні завод з переробки несортованих твердих побутових відходів (ТПВ) за спеціальною МБО-Т технологією.

– Нам здається, що це правильна стратегія, оскільки в Україні на сьогодні 65% електроенергії генерується з використанням імпортних ресурсів – вугілля, газу, ядерного палива. Розбудова незалежної енергогенерації дозволить зробити країну більш стійкою і в середньостроковій перспективі скоротити платіжний дефіцит, – вважає Макар Пасенюк.

VR Capital Group Ltd., яка діє через свої основні дочірні компанії, включаючи VR Advisory Services Ltd. (Всі разом – VR Capital Group), є керуючим активами альтернативного типу загальною вартістю понад $4,5 млрд.

Клієнтська база VR Capital Group в основному складається з інституційних інвесторів з США і Західної Європи, а також включає університетські фонди, благодійні організації, сімейні фонди і кошти інституціональних розпорядників активами.

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Група ICU, заснована в 2006 році фахівцями з ING, є лідером з управління активами в Україні, її портфель перевищує $500 млн. Власником групи є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Нагадаємо, група ICU провела в Давосі панельну дискусію про штучний інтелект.