В Киеве спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер для ВМС ВС Украины.

Малый бронированный артиллерийский катер для ВМС ВС Украины спустили на воду в Киеве и теперь он своим ходом отправится на испытания в Одессу.

Церемония прошла 2 апреля на заводе Кузница на Рыбальском.

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К слову, спущенный катер Гюрза-М полностью бронирован. У него есть пушка, пулемет и ракетные комплексы.

Ранее в учебном центре Десна прошли испытания отечественного радиокомплекса, который позволяет блокировать работу дронов.

Источник: ВМС ВС Украины