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Факти / Україна

Артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві

У Києві спустили на воду малий броньований артилерійський катер для ВМС ЗС України.

Артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві

Малий броньований артилерійський катер для ВМС ЗС України спустили на воду у Києві і тепер він своїм ходом відправиться на випробування до Одеси.

Церемонія пройшла 2 квітня на заводі Кузня на Рибальському.

ЧитайтеВідбиття атак з повітря. Українські зенітники провели навчання

До слова, спущений катер Гюрза-М повністю броньований. У нього є гармата, кулемет і ракетні комплекси.

Раніше в навчальному центрі Десна пройшли випробування вітчизняного радіокомплексу, який дозволяє блокувати роботу дронів.

Джерело: ВМС ЗС України

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