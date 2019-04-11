По данным международного агентства Fitch Ratings, рейтинг еврооблигаций группы Метинвест повысился до В+.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) украинской горно-металлургической группы Метинвест (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинг ее еврооблигаций до B+ с B с неизменным рейтингом восстановления RR4.

Согласно сообщению агентства в среду, повышение рейтинга отражает улучшенную структуру капитала Метинвеста, более плавный график погашения долговых обязательств, обязательства группы в приоритизации капитальных расходов, погашения задолженности и финансирования оборотного капитала над дивидендами.

Прогноз по рейтингам остается стабильным, отмечает Fitch. Тот факт, что рейтинг Метинвеста выше странового потолка Украины B- уже на две ступени, агентство объясняет устойчивым улучшением коэффициента покрытия обслуживания внешнего долга твердой валютой.

Консолидированная чистая прибыль Метинвеста по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,188 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,513 млрд, а выручка – на 33%, до $11,880 млрд.

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Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,25%) и Смарт-холдинг (23,75%), совместно управляющие компанией.

Напомним, Метинвест повысил заработную плату работникам своих украинских предприятий на 15%.