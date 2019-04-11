За даними міжнародного агентства Fitch Ratings, рейтинг єврооблігацій групи Метінвест підвищився до В+.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) української гірничо-металургійної групи Метінвест (Metinvest BV) в національній та іноземній валюті і рейтинг її єврооблігацій до B+ з B з незмінним рейтингом відновлення RR4.

Згідно з повідомленням агентства в середу, підвищення рейтингу відображає поліпшену структуру капіталу Метінвесту, більш плавний графік погашення боргових зобов’язань, зобов’язання групи в пріоритетах капітальних витрат, погашення заборгованості та фінансування оборотного капіталу над дивідендами.

Прогноз рейтингів залишається стабільним, відзначає Fitch. Той факт, що рейтинг Метінвесту вищий за країнову стелю України B- вже на два ступені, агентство пояснює стійким поліпшенням коефіцієнта покриття обслуговування зовнішнього боргу твердою валютою.

Консолідований чистий прибуток Метінвесту за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з 2017 роком – до $1,188 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,513 млрд, а виручка – на 33%, до $11,880 млрд.

Читайте: Метінвест збільшив капінвестиції до рекордного за 7 років рівня

Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ (71,25%) і Смарт-холдинг (23,75%), які спільно керують компанією.

Нагадаємо, Метінвест підвищив заробітну плату працівникам своїх українських підприємств на 15%.