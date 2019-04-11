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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Fitch підвищило рейтинг Метінвесту до B+

За даними міжнародного агентства Fitch Ratings, рейтинг єврооблігацій групи Метінвест підвищився до В+.

Fitch підвищило рейтинг Метінвесту до B+

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) української гірничо-металургійної групи Метінвест (Metinvest BV) в національній та іноземній валюті і рейтинг її єврооблігацій до B+ з B з незмінним рейтингом відновлення RR4.

Згідно з повідомленням агентства в середу, підвищення рейтингу відображає поліпшену структуру капіталу Метінвесту, більш плавний графік погашення боргових зобов’язань, зобов’язання групи в пріоритетах капітальних витрат, погашення заборгованості та фінансування оборотного капіталу над дивідендами.

Прогноз рейтингів залишається стабільним, відзначає Fitch. Той факт, що рейтинг Метінвесту вищий за країнову стелю України B- вже на два ступені, агентство пояснює стійким поліпшенням коефіцієнта покриття обслуговування зовнішнього боргу твердою валютою.

Консолідований чистий прибуток Метінвесту за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з 2017 роком – до $1,188 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,513 млрд, а виручка – на 33%, до $11,880 млрд.

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Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ (71,25%) і Смарт-холдинг (23,75%), які спільно керують компанією.

Нагадаємо, Метінвест підвищив заробітну плату працівникам своїх українських підприємств на 15%.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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