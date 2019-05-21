Национальный банк Украины открыл возможность проведения новых финансовых операций, которыми уже начали пользоваться ведущие банки страны.

Национальный банк Украины с 11 января 2019 года запустил в работу новый операционный дизайн своей монетарной политики для гибкого реагирования на изменения ликвидности банковской системы страны.

Основными операциями нового дизайна стали как тендеры по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и рефинансирование на этот же срок. Стоимость таких операций определена на уровне учетной ставки Национального банка Украины.

Таким образом, регулятор стал активным игроком на рынке межбанковского кредитования. Причем сегодня для банков привлечение ресурсов у НБУ является более привлекательным, чем на межбанковском рынке – 17,5% против 18 -19% на рынке сроком на 14 дней.

Чаще всего – это операция РЕПО (кредит под залог ценных бумаг – ОВГЗ Министерства финансов Украины), которая не является кредитом рефинансирования в классическом виде. То есть банки размещают средства в ОВГЗ (государстве) и при необходимости могут привлекать ресурс в НБУ (государства) под залог данных ценных бумаг.

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Данный вид операций пользуется спросом на рынке, но не все участники ним научились пользоваться. Например, в марте 2019 года кредитование от Национального банка использовали: Проминвестбанк, Приватбанк, Мегабанк, Укрсиббанк, Мистобанк, Укргазбанк, ОТП банк, Банк инвестиций и сбережений.

Данные операции являются стандартной практикой для банков и не выступают доказательством наличия проблем с ликвидностью в банке, а лишь свидетельствуют о гибкости в подходах и адаптации к современным инструментам на рынке.

Напомним, гривна укрепилась на межбанке.

Источник: Банк инвестиций и сбережений