Національний банк України відкрив можливість проведення нових фінансових операцій, якими уже почали користуватися провідні банки країни.

Національний банк України з 11 січня 2019 року запустив у роботу новий операційний дизайн своєї монетарної політики для гнучкого реагування на зміни ліквідності банківської системи країни. Основними операціями нового дизайну стали як тендери з розміщення депозитних сертифікатів строком на 14 днів, так і рефінансування на цей самий строк.

Вартість таких операцій визначена на рівні облікової ставки Національного банку України. Таким чином, регулятор став активним гравцем на ринку міжбанківського кредитування. Причому на сьогодні для банків залучення ресурсів у НБУ є привабливішим, ніж на міжбанківському ринку – 17,5% проти 18-19% на ринку строком на 14 днів.

Найчастіше – це операція РЕПО (кредит під заставу цінних паперів – ОВДП Міністерства фінансів України), що не є кредитом рефінансування в класичному вигляді. Тобто банки розміщують кошти в ОВДП (державі) і за потреби можуть залучати ресурс у НБУ (держави) під заставу цих цінних паперів.

Читайте: У ПриватБанку стався масштабний збій

Такий вид операцій користується попитом на ринку, але не всі учасники ним навчились користуватися. Для прикладу, в березні 2019 року кредитування від Національного банку використовували: Промінвестбанк, Приватбанк, Мегабанк, Укрсиббанк, Містобанк, Укргазбанк, ОТП банк, Банк інвестицій та заощаджень.

Ці операції є стандартною практикою для банків і не є доказом наявності проблем з ліквідністю у банку, а лише засвідчують гнучкість у підходах та адаптації до сучасних інструментів на ринку.

Нагадаємо, гривня зміцнилася на міжбанку.

Джерело: Банк інвестицій та заощаджень