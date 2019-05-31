Burisma Group в четвертый раз провела Международный форум Energy Security for the Future в Монте-Карло.

Форум прошел при поддержке Фонда Князя Монако Альбера II Atlantic Council и Фонда Александра Квасьневского Amicus Europae.

Нынешний форум стал рекордным по количеству гостей, президентов и глав правительств государств Европы и первым крупным мероприятием в Европе после выборов в Европарламент.

Главной дискуссией ESF стала тема Энергетическая безопасность ради будущего: Поствыборчий регламент.

– Завершившиеся выборы в Украине и смена политических элит в Европе стали предвестником смены геополитического курса всего континента. Нынешний форум стал уникальной площадкой, на которой можно было услышать позицию ряда стран и найти ответ на вопрос – чего ждать гражданам Европы и бизнесу от новых лидеров, – заявил основатель форума Николай Злочевский.

Традиционно открыл форум князь Монако Альбер II, а со вступительной речью выступила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

– Форум предоставил прекрасную возможность для обмена мнениями в диверсификации энергоисточников в Европе. Для стабильности стран региона Восточной и Центральной Европы важна подготовка новой энергетической стратегии. С особым акцентом на маршруты безопасности поставок энергоносителей, – отметила Грабар-Китарович.

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Также она добавила, что Хорватия хочет навести мосты с Украиной, будучи для неё энергетическим хабом в регионе. Хорватия должна вместе с Украиной плотнее работать над энергетическими коридорами и поиском альтернативных путей поставок энергоносителей.

– Ситуация в Украине пока непредсказуемая. Но мы ожидаем, что Украина продолжит проевропейский курс и реформирование страны. Европа хочет видеть новое лицо украинской политики. Радует то, что Украина смогла перестроить свою экономику, не используя российский газ. Поэтому новый президент должен не только поддерживать внутреннюю добычу газа, но параллельно заняться другим важным вопросом – энергоэффективностью ресурсов в экономике, – заявил на форуме Александр Квасьневский.

В этом году к участникам форума также присоединились:

Петар Стоянов – президент Болгарии (1997-2002);

Андерс Фог Расмуссен – премьер-министр Дании (2001-2009) и генеральный секретарь НАТО (2009-2014);

Александр Квасьневский – президент Польши (1995-2005);

Альфред Гузенбауэр – канцлер Австрии (2007-2008);

Пола Добрянски – бывший заместитель государственного секретаря США, старший научный сотрудник Белферского центра науки и международных дел факультета государственного управления Гарвардского университета;

посол Джон Е. Хербст – директор Евразийского центра Атлантического совета США;

Ричард Морнингстар – основатель Глобального энергетического центра Атлантического совета США;

Штефан Фюле – еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства (2010-2014).

Всего за четыре года проведения Burisma Group вместе с организаторами объединили на форуме по энергетической безопасности тысячи участников. Мероприятие посетили десятки глав государств, экспертов, бизнесменов и лидеров общественности.