Burisma Group вчетверте провела Міжнародний форум Energy Security for the Future в Монте-Карло.

Форум пройшов за підтримки фонду Князя Монако Альбера II Atlantic Council і фонду Олександра Квасневського Amicus Europae.

Цей форум став рекордним за кількістю гостей, президентів і глав урядів держав Європи та першим великим заходом в Європі після виборів до Європарламенту.

Головною дискусією ESF стала тема Енергетична безпека заради майбутнього: Поствиборчий регламент.

– Завершення виборів в Україні та зміна політичних еліт в Європі стали передвісником зміни геополітичного курсу всього континенту. Нинішній форум став унікальним майданчиком, на якому можна було почути позицію низки країн і знайти відповідь на питання – чого чекати громадянам Європи і бізнесу від нових лідерів, – заявив засновник форуму Микола Злочевський.

Традиційно відкрив форум князь Монако Альбер II, а зі вступною промовою виступила президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович.

– Форум надав чудову можливість для обміну думками в диверсифікації енергоджерел в Європі. Для стабільності країн регіону Східної і Центральної Європи важлива підготовка нової енергетичної стратегії. З особливим акцентом на маршрути безпеки поставок енергоносіїв, – зазначила Грабар-Кітарович.

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Також вона додала, що Хорватія хоче навести мости з Україною, будучи для неї енергетичним хабом в регіоні. Хорватія має разом з Україною щільніше працювати над енергетичними і коридорами пошуком альтернативних шляхів поставок енергоносіїв.

– Ситуація в Україні поки непередбачувана. Але ми очікуємо, що Україна продовжить проєвропейський курс і реформування країни. Європа хоче бачити нове обличчя української політики. Радує те, що Україна змогла перебудувати свою економіку, не використовуючи російський газ. Тому новий президент повинен не тільки підтримувати внутрішній видобуток газу, але паралельно зайнятися іншим важливим питанням – енергоефективністю ресурсів в економіці, – заявив на форумі Олександр Кваснєвський.

Цього року до учасників форуму також приєдналися:

Петар Стоянов – президент Болгарії (1997-2002);

Андерс Фог Расмуссен – прем’єр-міністр Данії (2001-2009) і генеральний секретар НАТО (2009-2014);

Олександр Кваснєвський – президент Польщі (1995-2005);

Альфред Гузенбауер – канцлер Австрії (2007-2008);

Пола Добрянські – колишній заступник державного секретаря США, старший науковий співробітник Белферського центру науки і міжнародних справ факультету державного управління Гарвардського університету;

посол Джон Е. Гербст – директор Євразійського центру Атлантичної ради США;

Річард Морнінгстар – засновник Глобального енергетичного центру Атлантичної ради США;

Штефан Фюле – єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства (2010-2014).

Всього за чотири роки проведення Burisma Group разом з організаторами об’єднали на форумі з енергетичної безпеки тисячі учасників. Захід відвідали десятки глав держав, експертів, бізнесменів і лідерів громадськості.