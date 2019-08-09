На украинско-белорусской границе Госпогранслужба обнаружила трех мигрантов, которые скрывались в рефрижераторах среди фруктов.

На Волыни во время осмотра одного из грузовиков на пункте пропуска Доманово пограничники совместно с представителями фискальной службы обнаружили трех нелегалов.

В результате осмотра рефрижератора грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларуси нектарины, работники пункта пропуска задержали трех граждан Афганистана.

Задержанных иностранцев, двое из которых являются несовершеннолетними, доставлено в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.

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Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление о внесении в ЕРГР данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Сейчас грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, передано в установленном порядке представителям Национальной полиции.

Напомним, в Киеве на рынке Троещина правоохранители задержали 49 иностранных нелегалов.