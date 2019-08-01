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Факты / Происшествия

Торговали продуктами: в Киеве задержали мигрантов с инфекционной болезнью

В Киеве задержали незаконных мигрантов, которые оказались больными опасным инфекционным заболеванием.

Торговали продуктами: в Киеве задержали мигрантов с инфекционной болезнью

В Киеве на рынке в Деснянском районе торговали фруктами и овощами нелегальные мигранты, которые в то же время имели инфекционную болезнь.

31 июля работники Центрального межрегионального управления ГМС задержали 59 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

На прошлой неделе на этом же рынке задержали еще 63 мигрантов, трое из которых были носителями инфекционной болезни.

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Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть постоянно контактировали с сотнями людей.

Сейчас правоохранители избирают меру наказания для работодателей, нарушивших порядок трудоустройства иностранцев.

Ранее Факты ICTV писали, что такое дифтерия и почему важна вакцинация.

Источник: ГМС

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