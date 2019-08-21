Инвестиционная группа UFuture масштабирует IT-университет UNIT Factory и создает наблюдательный совет учебного заведения.

Осенью 2019 года новое современное учебное заведение для IT-специалистов – UNIT Factory – откроется в Харькове. Об этом украинский предприниматель, основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий сообщил на своей странице в Facebook.

– Журналисты заметили, что среди топ-100 самых влиятельных людей страны по версии НВ отрасль высоких технологий представляем только мы с David Braun (Давид Арахамия). Буду и дальше держаться тренда и развивать инновации! В этом контексте у меня есть хорошие новости для харьковчан. UFuture масштабирует UNIT Factory: этой осенью мы открываем новый IT-университет в вашем городе! Работать он будет уже по нашей собственной программе – ucode. Это микс передовых методик обучения от ведущих компаний, в частности Apple, который доработали наши специалисты, – рассказал Василий Хмельницкий.

Он отметил, что основой учебного процесса в харьковском UNIT Factory станут командная работа, совместный поиск креативных решений и нестандартных подходов.

– Особенность обучения в нашем IT-университете – это отсутствие педагогов: студенты получают знания, общаясь между собой и выполняя прикладные задачи из реальной жизни. Именно так в процессе обучения они создают готовые для выхода на рынок продукты, – подчеркнул предприниматель.

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Василий Хмельницкий добавил, что UFuture также создает наблюдательный совет UNIT Factory.

– Теперь о долгосрочной стратегии UNIT Factory и его ценностях вместе со мной будет заботиться профессор Университета Калифорнии UC Berkeley Рик Расмуссен и основатель InSoft Partners Виталий Горовой, – сообщил бизнесмен.

Он отметил, что регистрация на обучение в 2019-2020 годах уже открыта.

Напомним, первый IT-университет UNIT Factory начал работу в Киеве в 2016 году на территории первого инновационного парка Украины – UNIT.City, резидентами которого являются передовые инновационные компании Украины, Европы и США. Столичное учебное заведение начинало работать по программе французской Школы 42.