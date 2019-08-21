Інвестиційна група UFuture масштабує IT-університет UNIT Factory та створює наглядову раду навчального закладу.

Восени 2019 року новий сучасний навчальний заклад для IT-спеціалістів — UNIT Factory — відкриється у Харкові. Про це український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Журналісти зауважили, що серед топ-100 найбільш впливових людей країни за версією НВ галузь високих технологій представляємо лише ми з David Braun (Давид Арахамія). Буду й надалі триматися тренду та розвивати інновації! В цьому контексті маю добрі новини для харківчан. UFuture масштабує UNIT Factory: цієї осені ми відкриваємо новий IT-університет у вашому місті! Працюватиме він вже за нашою власною програмою — ucode. Це мікс передових методик навчання від провідних компаній, зокрема Apple, який допрацювали наші фахівці, — розповів Василь Хмельницький.

Він зазначив, що основою навчального процесу в харківському UNIT Factory стануть командна робота, спільний пошук креативних рішень та нестандартних підходів.

– Особливість навчання в нашому IT-університеті — це відсутність педагогів: студенти отримують знання, спілкуючись між собою та виконуючи прикладні завдання з реального життя. Саме так у процесі навчання вони створюють готові для виходу на ринок продукти, — підкреслив підприємець.

Читайте: Власник UFuture розповів, чим Україна цікава західному інвестору

Василь Хмельницький додав, що UFuture також створює наглядову раду UNIT Factory.

– Тепер про довгострокову стратегію UNIT Factory та його цінності разом зі мною дбатимуть професор Університету Каліфорнії UC Berkeley Рік Расмуссен і засновник InSoft Partners Віталій Горовий, – повідомив бізнесмен.

Він зауважив, що реєстрація на навчання в 2019-2020 роках вже відкрита.

Нагадаємо, перший ІT-університет UNIT Factory розпочав роботу в Києві у 2016 році на території першого інноваційного парку України — UNIT.City, резидентами якого є передові інноваційні компанії України, Європи та США. Столичний навчальний заклад починав працювати за програмою французької Школи 42.