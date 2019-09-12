Ежегодная конференция YES 2019 начала свою работу. Александр Квасьневский и Виталий Кличко торжественно открыли мероприятие.

Ежегодная конференция Ялтинская европейская стратегия стартовала. Сегодня, 12 сентября, запланирован вечерний прием гостей и торжественное открытие.

Традиционно мероприятие продлится два дня – 13 и 14 сентября, и пройдет в стенах Мыстецького Арсенала в Киеве.

Шестнадцатую встречу открыли Председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко, а также известный французский философ Бернар-Анри Леви.

Тема нынешней встречи – Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

– Мы хотим поговорить о счастье в широком смысле. Мы хотим проговорить о счастье как альтернативному подход к политике государств, – сказал Квасьневский.

Еще во время пресс-конференции он отметил, что нельзя заниматься только сегодняшним проблемами, надо обсуждать вызовы, связанные с будущим. Этим и обусловлена нынешняя тема.

На конференции речь пойдет о процессах, которые происходят в мире, в частности в Украине и Европе и о политических изменениях, которые наступили в наших странах.



















Счастье и государство: стартовала 16-я конференция YES 2019 / 5 фотографий

Посетят мероприятие более 400 политиков, бизнесменов, общественных активистов из 26 стран мира. 14 сентября на конференцию приедет президент Владимир Зеленский, а 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук.

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Кстати, читайте, как открывали YES в прошлом году.