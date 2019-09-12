Щорічна конференція YES 2019 розпочала свою роботу. Олександр Квасневський та Віталій Кличко урочисто відкрили захід.

Щорічна конференція Ялтинська європейська стратегія стартувала. Сьогодні, 12 вересня, заплановані вечірній прийом гостей та урочисте відкриття.

Традиційно захід триватиме два дні – 13 та 14 вересня, та пройде у стінах Мистецького Арсеналу у Києві.

Шістнадцяту зустріч відкрили Голова наглядової ради YES Олександр Квасневський, мер Києва Віталій Кличко, а також відомий французький філософ Бернар-Анрі Леві.

Тема цьогорічної зустрічі – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

– Ми хочемо поговорити про щастя в широкому розумінні. Ми хочемо проговорити про щастя як альтернативний підхід до політики держав, – сказав Квасневський.

Ще під час прес-конференції він зазначив, що не можна займатись тільки сьогоднішніми проблемами, треба обговорювати виклики, які повязані з майбутнім. Цим і обумовлена цьогорічна тема.

На конференції мова піде про процеси, які відбуваються у світі, зокрема в Україні та Европі та про політичні зміни, які настали в наших країнах.



















Щастя і держава: стартувала 16-та конференція YES 2019 / 5 фотографий

Відвідають захід понад 400 політиків, бізнесменів, громадських активістів з 26 країн світу. 14 вересня на конференцію завітає президент Володимир Зеленський, а 15 вересня прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Факти ICTV стежитимуть за подіями YES 2019 та оперативно інформуватимуть читачів.

До речі, читайте, як відкривали YES у минулому році.