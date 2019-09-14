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Факты / Украина / Политика

5G в Украине: Федоров рассказал, когда запустят

Министр цифровой трансформации объяснил, когда Укране будет 5G. Какой план у правительства, читайте в материале Фактов ICTV.

Михайло Федоров

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, выступил на Ежегодной конференции YES 2019.

Его спросили, когда в Украине будет высокоскоростной, широкополосный интернет 5G.

– Мы еще на первом заседании правительства договорились называть все своими именами. Для того, чтобы дойти до 5G, надо отремонтировать все, что сломано. Мы еще даже не можем определить, какое у нас проникновения интернета в регионы.

Феродов анонсировал, что за три года 100% населенных пунктов будут иметь доступ к широкополосному интернету 3G и 4G.

– Уже есть с операторами договоренность, как мы через год-два сделаем 3G и 4G. Пока мы это не отремонтируем, мы не перейдем к следующему, – отметил он.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. Более 400 политиков, бизнесменов и общественных деятелей съехались в художник Арсенала.

Тема этого форума – Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе.

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