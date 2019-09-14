Міністр цифрової трансформації пояснив, коли Украні буде 5G. Який план в уряду, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, виступив на Щорічній конференції YES 2019.

Його запитали, коли в Україні буде високошвидкісний, широкополосний інтернет 5G.

– Ми ще на першому засіданні уряду домовились називати все своїми іменами. Для того, щоб дійти до 5G, треба відремонтувати все, що зламано. Ми ще навіть не можемо визначити, яке у нас проникнення інтернету в регіони.

Феродов анонсував, що за три роки 100% населених пунктів матимуть до широкосмугового інтернету 3G та 4G.

– Вже є з операторами домовленість, як ми за рік-два зробимо 3G та 4G. Поки ми це не відремонтуємо, ми не перейдемо до наступного, – зазначив він.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу.

Тема цього форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.