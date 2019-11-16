Государственное агентство автомобильных дорог Украины возглавил Александр Кубраков. Биографию нового главы – читайте в материале Фактов ICTV.

Депутат Веръовной Рады от партии Слуга народа Александр Кубраков стал новым главой Укравтодора. В Кабмине признали его победу на конкурсе на должность.

В правительстве подчеркивают, что Кубраков первоочередной своей задачей определил полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК Автомобильные дороги Украины. Также он планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Биография Александра Кубраков

В 2019 году был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

Член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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Исполнительный директор Ассоциации Информационные технологии Украины. Руководитель сектора IT и Телеком в Офисе эффективного регулирования (BRDO). Советник в IT-сфере мера Киева Виталия Кличко.

Принимал участие в реализации ряда масштабных проектов: Домашний интернет от Киевстар, транспортная стратегия Киева и тому подобное.

Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. По образованию маркетолог.

Напомним, 25 сентября директора Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака уволили с должности по собственному желанию.