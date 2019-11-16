Державне агентство автомобільних доріг України очолив Олександр Кубраков. Біографію нового голови – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Депутат Верховної Ради від партії Слуга народу Олександр Кубраков став новим головою Укравтодору. У Кабміні визнали його перемогу на конкурсі на посаду.

В уряді підкреслюють, що Кубраков першочерговим своїм завданням визначив повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК Автомобільні дороги України. Також він планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Біографія Олександра Кубраков

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

Член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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Виконавчий директор Асоціації Інформаційні технології України. Керівник сектору IT та Телеком в Офісі ефективного регулювання (BRDO). Радник в ІТ-сфері Київського міського голови Віталія Кличка.

Брав участь у реалізації низки масштабних проектів: Домашній інтернет від Київстар, транспортна стратегія Києва тощо.

Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у Harvard Kennedy School. За освітою маркетолог.

Нагадаємо, 25 вересня директора Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака звільнено з посади за власним бажанням.