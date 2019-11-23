Агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со Стабильного на Позитивный, однако сохранило долгосрочные рейтинги на уровне Caa1.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со Стабильного на Позитивный, подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне Caa1.

– Подтверждение рейтингов Украины Caa1 отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения, – отметили аналитики Moody’s.

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Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы возобновления реформ.

Caa1 (Существенный риск) – это оценка кредитоспособности государства.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индексе гражданств мира Украина поднялась на пять позиций, если сравнивать с прошлым годом.

Источник: Moody’s