Агентство Moody’s Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі Стабільного на Позитивний, проте зберегло довгострокові рейтинги на рівні Caa1.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі Стабільного на Позитивний, підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні Caa1.

– Підтвердження рейтингів України Caa1 відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення, – зазначили аналітики Moody’s.

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Ключовими факторами для поліпшення прогнозу агентство назвало відновлення валютних резервів України, а також поліпшення макроекономічної стабільності країни та перспективи відновлення реформ.

Caa1 (Істотний ризик) – це оцінка кредитоспроможності держави.

Раніше Факти ICTV писали, що в Індексі громадянств світу Україна піднялася на п’ять позицій, якщо порівнювати з минулим роком.

Джерело: Moody’s