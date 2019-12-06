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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк снова передадут в частные руки – Маркарова

Кабмин планирует полностью вернуть Приватбанк на частный рынок, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

ПриватБанк

Приватбанк должен быть снова приватизирован через пять лет после национализации. Об этом говорится в принятой стратегии развития и функционирования Приватбанка, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

– Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности – это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики, – заявила она.

В Кабмине исключают возможность слияния Приватбанка с Ощадбанком. В отношении последнего правительство ведет переговоры с ЕБРР о частичном вхождения в капитал банка.

Маркарова добавила, что кроме Приватбанка в частные руки передадут также Укргазбанк. Процесс по приватизации этого финучреждения уже осуществляется с привлечением Международной финансовой корпорации, сообщила министр финансов.

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– А от новоизбранного наблюдательного совета Укрэксимбанка мы пока ждем новую стратегию, – заявила также Маркарова.

Как сообщалось, владельцем 100% акций Приватбанка стало государство в лице Кабинета Министров.

Источник: Корреспондент

Фото: Dreamstime

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