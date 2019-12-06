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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк знову передадуть у приватні руки – Маркарова

Кабмін планує повністю повернути Приватбанк на приватний ринок, заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

ПриватБанк

Приватбанк повинен бути знову приватизований через п’ять років після націоналізації. Про це йдеться в ухваленій стратегії розвитку і функціонування Приватбанку, заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

– Коли 52% активів банківського сектору перебуває в держвласності – це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки, – заявила вона.

У Кабміні виключають можливість злиття Приватбанку з Ощадбанком. Щодо останнього уряд веде переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку.

Маркарова додала, що крім Приватбанку в приватні руки передадуть також Укргазбанк. Процес щодо приватизації цієї фінустанови вже здійснюється із залученням Міжнародної фінансової корпорації, повідомила міністр фінансів.

Читайте: Приватбанк не повернуть екс-акціонерам – Богдан зустрівся з послами G7

– А від новообраної наглядової ради Укрексімбанку ми поки що чекаємо нову стратегію, – заявила також Маркарова.

Як повідомлялося, власником 100% акцій Приватбанку стала держава в особі Кабінету Міністрів.

Джерело: Кореспондент

Фото: Dreamstime

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