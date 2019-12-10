На AliExpress появилась доставка из Украины: что это и как пользоваться

На сайте AliExpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбирать страну доставки и среди них появилась Украина.

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров на AliExpress, но кнопка пока неактивна, поэтому воспользоваться сейчас не получится.

– Могу предположить, что это пока не склад в Украине, а местный торговец или дилер китайского торговца, поставляющий этот товар, — сказал основатель Hotline Сергей Арабаджи.

По его мнению, распространение китайских товаров на украинский рынок будет продолжаться и это плохо отразится на местных предпринимателях.

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Он отметил, что китайские онлайн-компании получают около $100 млн с украинского рынка ежегодно.

В Укрпоште придерживаются противоположного мнения.

– Эта функция имеет локальный характер и работает для частных предпринимателей, которые зарегистрированы на платформе и имеют свой небольшой склад в Украине, – сказали в Укрпоште.

В компании добавили, что они заинтересованы в том, чтобы AliExpress открыло представительство в Украине. Это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.

Напомним, продажи на Alibaba в День холостяка, который отмечается в Китае 11 ноября, побили все рекорды. Интернет-магазин продал товаров на $23 млрд за девять часов после начала распродажи.

Источник: AIN.UA