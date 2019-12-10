На AliExpress з’явилася доставка з України: що це і як користуватися

На сайті AliExpress у фільтрі за категоріями товарів з’явилася можливість вибирати країну доставки і серед них з’явилася Україна.

Україна як варіант доставки з’явилася і у картках деяких товарів на AliExpress, але кнопка поки неактивна, тому скористатися зараз не вийде.

– Можу припустити, що це поки не склад в Україні, а місцевий продавець або дилер китайського продавця, що поставляє цей товар, – сказав засновник Hotline Сергій Арабаджі.

На його думку, поширення китайських товарів на український ринок триватиме і це погано відіб’ється на місцевих підприємцях.

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Він зазначив, що китайські онлайн-компанії отримують близько $100 млн з українського ринку щорічно.

В Укрпошті дотримуються протилежної думки.

– Ця функція має локальний характер і працює для приватних підприємців, які зареєстровані на платформі і мають свій невеликий склад в Україні, – сказали в Укрпоште.

У компанії додали, що вони зацікавлені в тому, щоб AliExpress відкрило представництво в Україні. Це дозволило б українцям швидше отримувати замовлення.

Нагадаємо, продажі на Alibaba в День холостяка, який відзначається в Китаї 11 листопада, побили всі рекорди. Інтернет-магазин продав товарів на $23 млрд за дев’ять годин після початку розпродажу.

Джерело: AIN.UA