Работа за рубежом: какие страны ждут украинцев и где больше платят

В украинцах рабочих профессий в 2019 году больше всего нуждались в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве.

Официантам самую высокую зарплату предлагали в Израиле и Швеции – до 61 тыс. грн.

Штукатуром выгодно работать в Литве – зарплата 60 тыс. грн, а сантехником – в Германии (до 50 тыс. грн).

Чаще всего украинцев ищут в Польше, Чехии, Германии, Словакии и Израиле.

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Среди самых популярных вакансий – официант (1 823), водитель (1 811), упаковщик (1 212), строитель (811) и разнорабочий (701).

В то же время аналитики OLX Работа отмечают, что саму маленькую зарплату предлагали в Черногории, Болгарии и Грузии – около 16 тыс. грн. Однако работой в этих странах украинцы мало интересуются.

Кстати, за 2018 год украинские заробитчане перевели домой почти $11 млрд.

Источник: OLX Робота