5 млн украинцев на заработках: как на этом наживаются мошенники

Не всем в Украине удается найти свою нишу. По разным данным, за последние 5 лет, на заработки в Европу выехало более 5 млн украинцев.

Вместе с этим в Украине появилось немало мошенников, которые хотят заработать на трудовой миграции. Сомнительные компании предлагают работу за рубежом, берут у них деньги за оформление документов и быстро исчезают. Поэтому в парламенте придумали, как бороться с недобросовестными посредниками. Хотят на законодательном уровне запретить компаниям брать с украинцев деньги за оформление любых документов на работу. Предлагают это переложить на плечи самого работодателя.

Факты ICTV ранее писали о том, что Польша насчитала 900 тыс. гастарбайтеров из Украины.

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