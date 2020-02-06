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Факты / Украина / Политика

Попытка заблокировать Раду: нардепы устроили новую драку

Уже вторая за день потасовка произошла в Верховной Раде, где сегодня, 6 февраля, должны проголосовать за законопроект №2078-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий открытие рынка земли и позволяющий ее продажу.

Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко предпринял новую попытку прорваться к президиуму парламента, но его вновь остановили.

На помощь Власенко устремилась группа соратников, которая встретила сопротивление со стороны членов фракции Слуга народа.

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– Парламент – место для дискуссии, доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках. Займите свои места! – призвал нардепов заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее председатель Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера в президиуме. К ней попытался пройти Сергей Власенко, но ему помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами в Раде произошла потасовка.

Фото: Dreamstime

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