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Факти / Україна / Політика

Спроба заблокувати Раду: нардепи влаштували нову бійку

Уже друга за день бійка сталася у Верховній Раді, де сьогодні, 6 лютого, повинні проголосувати за законопроект №2078-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає відкриття ринку землі та дозволяє її продаж.

Нардеп від Батьківщини Сергій Власенко вдався до нової спроби прорватися до президії парламенту, але його знову зупинили.

На допомогу Власенку кинулася група соратників, яка зустріла опір з боку членів фракції Слуга народу.

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– Парламент – місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавпячих стрибках. Займіть свої місця! – закликав нардепів заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше голова Батьківщини Юлія Тимошенко зайняла місце спікера в президії. До неї спробував пройти Сергій Власенко, але йому завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук. Між чоловіками в Раді сталася бійка.

Фото: Dreamstime

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