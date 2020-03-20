Учредитель ICU Константин Стеценко — персона года фондового рынка Украины

Один из основателей финансовой группы ICU Константин Стеценко назван Персоной года фондового рынка по результатам опроса читателей и редакции авторитетного издания Stockworld. В голосовании приняли участие более 1,3 тыс. участников финансового рынка.

— 2019 год продемонстрировал, что украинский рынок может быть интересным для международных инвесторов. Инвестиции нерезидентов в ОВГЗ на начало 2020 года достигли невиданных ранее $5 млрд. Главная задача сейчас — удержать этот интерес в условиях надвигающегося кризиса. Это будет настоящим испытанием, в частности, для низколиквидного украинского вторичного рынка гособлигаций. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы авторитет Украины как надежного игрока международных долговых рынков только рос, — прокомментировал соучредитель ICU.

Константин Стеценко — один из самых авторитетных и опытных специалистов в области торговли государственными облигациями и управления активами в Украине.

С момента основания ICU Константин отвечал именно за эти направления деятельности группы. Под его руководством практически сразу после основания компания стала лидером украинского рынка торговли ОВГЗ и сохраняет эту позицию уже более 10 лет.

По последним отчетным данным, в 2018 году ICU провела сделки с ОВГЗ на сумму около 60 млрд грн — это приблизительно 25% всего биржевого рынка ОВГЗ. Константин Стеценко начинал свою карьеру в УкрСиббанке, где продвинулся до руководителя подразделения управления активами, затем работал в ING Bank, где возглавлял торговлю ценными бумагами.

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Вместе с несколькими коллегами из ING он учредил группу ICU, которая специализируется на торговле госдолгом, управлении пенсионными и другими активами, а также предоставляет инвестиционно-банковские услуги и имеет портфолио венчурных и промышленных инвестиций. Сейчас Константин является акционером уже международной группы ICU.

В 2019 году ICU открыла в Киеве офис для обслуживания клиентов — физических лиц, а также в 2020 году присоединилась к системе BankID. ICU – международная финансовая группа, специализирующаяся на управлении активами в общем размере более $500 млн и торговых операциях на рынках капитала.

Напомним, 28 февраля в Киеве прошли финальные соревнования 10-го юбилейного CFA Institute Research Challenge, ключевым партнером которого в очередной раз выступила инвестиционная группа ICU.