Засновник ICU Костянтин Стеценко – персона року фондового ринку України

Один із засновників фінансової групи ICU Костянтин Стеценко названий Персоною року фондового ринку за результатами опитування читачів та редакції авторитетного видання Stockworld. У голосуванні взяли участь понад 1,3 тис. учасників фінансового ринку.

– 2019 рік продемонстрував, що український ринок може бути цікавим міжнародним інвесторам. Інвестиції нерезидентів на початку 2020 року досягли небачених раніше $5 млрд. Головне завдання зараз – утримати цей інтерес в умовах кризи, що насувається на нас у 2020 році. Це буде справжнім випробуванням, зокрема для низьколіквідного українського вторинного ринку держоблігацій. Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб авторитет України як надійного гравця міжнародних боргових ринків лише зростав, – прокоментував співзасновник ICU.

Костянтин Стеценко – один з найавторитетніших фахівців з торгівлі державними облігаціями та керування активами в Україні.

З моменту заснування ICU Костянтин відповідав за торговий напрям діяльності групи. Під його керівництвом компанія стала лідером ринку торгівлі державними облігаціями України вже через рік після заснування та зберігає цю позицію вже понад 10 років.

За останніми наявними офіційними даними, у 2018 році ICU провела угод з ОВДП на суму близько 60 млрд грн – це приблизно 25% всього біржового ринку ОВДП.

Костянтин Стеценко розпочав свою кар’єру в УкрСиббанку, де став керівником підрозділу управління активами, потім працював в ING Bank, де очолював торгівлю цінними паперами.

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Разом із декількома колегами з ING він заснував групу ICU, що спеціалізується на торгівлі держборгом, керуванні пенсійними та іншими активами, а також надає інвестиційно-банківські послуги та має портфоліо венчурних та промислових інвестицій. Наразі Костянтин є акціонером вже міжнародної групи ICU.

У 2019 році ICU відкрила в Києві офіс для обслуговування клієнтів – фізичних осіб, а також під’єдналася до системи BankID. ICU – міжнародна фінансова група, що спеціалізується на керуванні активами в загальному розмірі понад $500 млн і торговельних операціях на ринках капіталу.

Нагадаємо, 28 лютого у Києві пройшли фінальні змагання 10-го ювілейного CFA Institute Research Challenge, ключовим партнером якого вкотре виступила інвестиційна група ICU.