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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 22 марта в Украине зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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09:05 - 23 марта

По состоянию на 9.00 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавируса. Из них 3 летальных, один пациент выздоровел.

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09:03 - 23 марта

В течение дня, 23 марта экспресс-тесты для выявления коронавируса передадут во все области Украины.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков — начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями).

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08:59 - 23 марта

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

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00:10 - 23 марта

Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль- Киев для эвакуации наших граждан из Польши.

Поезд№ 706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15.50 и прибудет в Киев в 23.59.

По дороге будет остановку во Львове.

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00:07 - 23 марта

54 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев.

Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

— 54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время, — написала она.

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21:13 - 22 марта

Министерство здравоохранения обнародовало телефоны горячих линий по коронавирусу Covid- 19.

  • Правительственная горячая линия-15-45.
  • Министерство иностранных дел– 044 238 16 57
  • Министерства здравоохранения– 0 800 505 201
  • Центр общественного здоровья Минздрава – 0 800 505 840

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17:48 - 22 марта

С 23 марта в Одессе, на период карантина, власти города отменяет льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий населения.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы.

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17:03 - 22 марта

Сотрудники Нацполиции вместе с эпидемологами будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Минздраве сделали обязательным подписание согласия и выдачу памятки о самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В случае нарушения согласия, людей будут привлекать к административной ответственности.

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16:15 - 22 марта

После закрытия авиасообщения часть людей возвращается в Украину на пароме.

22 марта в порт Черноморск в Одесской области из порта Карасу (Турция) прибывает грузопассажирский паром. По информации СМИ, на его борту находится около ста человек.

Это, в частности, те, кто не смог добраться домой воздушным транспортом из-за приостановки Украиной международного регулярного авиасообщения с другими странами.

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16:10 - 22 марта

UPDATE: У 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им сделали два повторных теста, которые были отрицательные.

У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.

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