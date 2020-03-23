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Март, 23 в 8:56
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 3 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании должны
прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта
приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 22 марта в Украине зарегистрировано
73 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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09:05
-
23 марта
По состоянию на 9.00 23 марта в Украине зафиксировано
73 случая коронавируса. Из них 3 летальных, один пациент выздоровел.
09:03
-
23 марта
В течение дня, 23 марта экспресс-тесты для выявления коронавируса передадут во все области Украины.
Об этом сообщил Министр внутренних дел
Арсен Аваков.
— Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков — начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями).
08:59
-
23 марта
Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь
партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Военный борт привез из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и
250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.
00:10
-
23 марта
Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль- Киев для эвакуации наших граждан из Польши.
Поезд№ 706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15.50 и прибудет в Киев в 23.59.
По дороге будет остановку во Львове.
00:07
-
23 марта
54 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев.
Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
— 54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время, — написала она.
21:13
-
22 марта
Министерство здравоохранения обнародовало
телефоны горячих линий по коронавирусу Covid- 19.
Правительственная горячая линия-15-45.
Министерство иностранных дел– 044 238 16 57
Министерства здравоохранения– 0 800 505 201
Центр общественного здоровья Минздрава – 0 800 505 840
17:48
-
22 марта
С 23 марта в Одессе, на период карантина, власти города отменяет льготный проезд в общественном транспорте для всех категорий населения.
Об этом сообщил заместитель мэра Одессы.
17:03
-
22 марта
Сотрудники Нацполиции вместе с эпидемологами
будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, в Минздраве сделали обязательным подписание согласия и выдачу памятки о самоизоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса.
В случае нарушения согласия, людей будут привлекать к административной ответственности.
16:15
-
22 марта
После закрытия авиасообщения
часть людей возвращается в Украину на пароме.
22 марта в порт Черноморск в Одесской области из порта Карасу (Турция) прибывает грузопассажирский паром. По информации СМИ, на его борту находится около ста человек.
Это, в частности, те, кто не смог добраться домой воздушным транспортом из-за приостановки Украиной международного регулярного авиасообщения с другими странами.
16:10
-
22 марта
UPDATE: У 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им сделали два повторных теста, которые были отрицательные.
У этих людей
не обнаружено коронавирусной инфекции.
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