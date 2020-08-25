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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадів коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 658 людей.

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09:20 - 25 серпня

У вівторок, 25 серпня, в Києві зафіксували 130 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії в столиці на коронавірус захворіли 12 153 особи. Зараз в Києві 8 128 активних випадків Covid-19.

За останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії – 172.

Водночас побороли хворобу 27 осіб, всього вилікувалися 3 853 людини.

У столиці було зафіксовано 22 909 підозр на коронавірус, за останню добу – 139.

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08:44 - 25 серпня

Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло осіб 2 318, за добу – 25.

Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще осіб.

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18:08 - 23 серпня

В української телеведучої Ольги Фреймут підтвердили коронавірус. Про це вона повідомила в Instagram.

Коли і де захворіла не знає, але про свій діагноз одразу попередила усіх контактних осіб і зупинила всі проекти та роботу.

Наразі Ольга Фреймут перебуває вдома на самоізоляції і запевняє, що почувається вже краще. Телеведуча також подякувала всім за теплі слова підтримки.

 

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Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехай береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням – не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своїх рідних.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

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12:02 - 23 серпня

Коронавірус у Києві вранці, 23 серпня, виявили ще у 307 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 у столиціскладає 11 814.

Найбільше хворих на коронавірус – у Дарницькому районі Києва.

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12:00 - 23 серпня

У лавах ЗСУ за добу зареєстрували 48 нових випадків Covid-19.

За даними Медсил, всього хворіє 579 українських військовослужбовців, на самоізоляції – понад 900 осіб.

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11:57 - 23 серпня

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.

Всього зареєстровано 2 271 випадок смерті внаслідок коронавірусної інфекції, за час пандемії одужало 52 235 українців.

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19:54 - 22 серпня

Міністерство охорони здоров’я України 22 серпня оновило список країн червоної зони з поширення коронавірусу.

До неї увійшло 65 держав.

У червону зону включені популярні серед українських туристів Албанія і Чорногорія.

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19:46 - 22 серпня

Укрзалізниця призупинила продаж квитків по чотирьох станціях.

На станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 24 серпня можна буде робити тільки висадку пасажирів. Поїздам, що прямували з Чернівців поміняють маршрут.

Зміни пов’язані з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на такі поїзди:

№702/701 Львів-Чернівці;
№136/135 Чернівці-Одеса;
№7/8 Київ-Чернівці;
№117/118 Київ-Чернівці;
№98/97 Ковель-Київ;
№46/45 Ужгород-Лисичанськ;
№88/87 Ковель-Новоолексіївка;
№122/121 Миколаїв-Рівне;
№232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ.

Поїздам з Чернівців, змінять маршрут наступним чином:

№8/7 Снятин-Київ (замість Чернівці-Київ);
№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці-Київ);
№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці-Одеса);
№702/701 Снятин-Львів (замість Чернівці – Львів).

Пасажири, які відмовилися від поїздки через закриття станцій, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через інтернет і отримати повну компенсацію їх вартості.

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14:59 - 22 серпня

Станом на ранок 22 серпня у лікарнях Тернополя – 91 хворий на коронавірус.

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13:49 - 22 серпня

Чернівецька ОДА може звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС із проханням відкоригувати обмеження, які діють на території червоної зони.

Про це під час термінового брифінгу заявив голова ОДА Сергій Осачук.

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